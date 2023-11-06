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PKK’ya ‘Kahramanlar’ darbesi

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#Ali Yerlikaya#Bakan Yerlikaya#PKK
PKK’ya ‘Kahramanlar’ darbesi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2023 07:00

18 bin 500 jandarma tarafından düzenlenen ‘Kahramanlar’ operasyonuyla teröristlerin kış aylarında barınmak için hazırladığı 21 sığınak ve mağara imha edildi. Operasyonu duyuran Bakan Yerlikaya, “Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz” dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla operasyonu duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu bilgileri verdi:

8 İLDE DÜZENLENDİ

“Şırnak, Hakkâri, Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzurum ve Kars’ta, Cudi Dağı kırsalı, Silopi kırsalı, Kazan Vadisi, Yüksekova kırsalı, Başkale kırsalı, Bilice kırsalı, Tatvan kırsalı, Alaçık kırsalı, Şenkaya kırsalı ve Kağızman kırsalında 18 bin 500 jandarma personeli ile ‘Kahramanlar’ operasyonu düzenlendi.

PKK’ya ‘Kahramanlar’ darbesi

SİHA VE ATAK DA KATILDI

J-SİHA ile Atak helikopterlerinin de yer aldığı operasyonda, 1 uçaksavar, 8 adet AK-47 piyade tüfeği, 26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 adet 3 kilo TNT, 3 adet M1 piyade tüfeği, 4 makineli tüfek, 3 el bombası, 3 el yapımı patlayıcı, 9 bin 838 mühimmat, 5 telsiz ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak için hazırladığı 21 sığınak ve mağara da tespit edilerek tek tek imha edildi.”

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PKK’ya ‘Kahramanlar’ darbesi

YERLİKAYA: İNLERİNİ BAŞLARINA YIKIYORUZ

Operasyona katılan jandarma ekibini tebrik eden Bakan Yerlikaya, “Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Kahraman jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek” dedi. 

PKK’ya ‘Kahramanlar’ darbesi

  

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#Ali Yerlikaya#Bakan Yerlikaya#PKK

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