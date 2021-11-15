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PKK’ya ‘doğu’ ve ‘batı’ darbesi

#TSK#PKK#MSB
PKK’ya ‘doğu’ ve ‘batı’ darbesi

Kuzey Irak’ta Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde zorlu arazi koşullarında terör hedeflerine yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım harekâtları sürerken, örgütün bu bölgelerde ‘Doğu’ ve ‘Batı’ diye adlandırdığı iki karargâhı yerle bir edildi.

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MİLLİ Savunma Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, Pençe-Yıldırım harekâtı kapsamında bölgedeki 163 mağaraya giren komandolar, geçen ay, teröristler tarafından kullanılan 16 güdümlü füze sistemi, büyük çaplı 3 havan, 15 roketatar, 7 uçaksavar, 16 keskin nişancı silahı, 81 piyade tüfeği, haberleşme sistemleri, ağır silahlara ait 7 bin 300, hafif silahlara ait 15 bin civarında mühimmat, 16 ton gıda malzemesi, 9 ton akaryakıt ve 40’ın üzerinde el yapımı patlayıcı (EYP) ve çok miktarda EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirdi. Komandolar bölgede bir ay içinde yaptıkları operasyonlarda 27 teröristi de etkisiz hale getirdi.

KARARGÂHLARI İMHA EDİLDİ

Harekât kapsamında teröristlerin kullandığı 12 kritik nokta da komandolar tarafından imha edildi. Bunlardan ikisi teröristlerce ‘Doğu Karargâhı’ ve ‘Batı Karargâhı’ olarak adlandırılan bölgeler oldu. Terör örgütünün barınak, eğitim, lojistik merkezi ve sözde karargâh olarak kullandıkları mağaralar komandolar tarafından tahrip edildi.

IRAK’LA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE

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Türkiye’nin hudut ve bölge halkının güvenliğini sınır ötesinde sağlamak için uluslararası haklardan kaynaklanan terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdüğünü aktaran bakanlık kaynakları, Irak için de tehdit olan ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütü ile mücadelenin Bağdat yönetimi ile koordineli ve yakın işbirliği içinde yapıldığı bilgisini paylaştı.

KOMANDOLAR MAĞARALARI TEK TEK ARADI

TSK unsurlarının teröristlerin kullandığı mağaralardaki aramalarına ait görüntüler de yayınlandı. Görüntülerde, gerekli güvenlik önlemlerini almalarının ardından çok dar tünellerden mağaralara giren komandoların buralardaki ‘odaları’ tek tek kontrol edip, silah ve mühimmattan, haberleşme cihazlarına kadar birçok malzemenin bulunduğu mağaraların tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmesi dikkat çekti.

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#TSK#PKK#MSB

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