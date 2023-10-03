PKK’ya büyük operasyon

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi: “Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz. Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Merkez ilçesi Aşağıçobansuyu Köyünde gerçekleştirilen operasyonda, 70 AK-47 piyade tüfeği, 14 bin 12 adet çeşitli ebatlarda mühimmat, Van İl Jandarma Komutanlığımızca Başkale’de yapılan operasyon kapsamında 3 piyade tüfeği, çok sayıda ve mühtelif içerikte mühimmat, Hakkari ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda ve Yüksekova ile Lice’deki arazi aramasında 2 piyade tüfeği, 4 el bombası, 1 EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Hain terör örgütüne karşı başlattığımız operasyonlar devam ediyor.”

Haberin Devamı

HDP İL SÖZCÜSÜ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, başka bir paylaşımında ise İstanbul ve Kırklareli’nde 20 kişinin gözaltına alındığını belirterek “Bölücü terör örgütü faaliyetlerinden tutuklu-hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan, güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edildi. İstanbul’da 11 ilçemizde ve Kırklareli’nde 26 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 20 şahıs gözaltına alındı” dedi.