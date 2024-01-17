PKK'ya alan açan KYB'ye Türkiye'nin tepkisi ne? İşte Ankara'yı rahatsız eden 4 başlık

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CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Aslında bu mesajı vermesine gerek duyulan bir süreç var. Bakan Fidan da bir miktar anlattı. Önce süreci özetleyelim. Konuştuğum kaynaklar KYB'ye dönük hep uyarılarda bulundu, bunun sonuçlarının olacağını belirttiler. Aslında esas kırılma 2017 yılında yaşandı. 2017 yılında Türkiye, KYB'nin Ankara'daki ofisinin kapatılıp, buradan ayrılmasını istedi. Bunun nedeni bir takım olaylar ve PKK ile ilişkinin bitirilmemesiydi.

Bu mesajı vermesine gerek duyduğu bir süreç var. Konuştuğum kaynaklar KYB'ye dönük hep uyarılarda bulunduk, ve bunun sonuçları olacağının mesajını hep verdik diyor.

Ankara'yı rahatsız eden başlıkların bir kısmını Dışişleri Hakan Fidan da gündeme getirmişti. O başlıklar ise şunlar...

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Gözden Kaçmasın Meclis’te terör brifingi Haberi görüntüle

DEAŞ'ın bölgeden çekilmesi sonrası orada oluşan boşluk ve dönemin Kerkük valisinin PKK'yı davet edip PKK'nın Sincar'a yerleşmesi

Celal Talabani'nin 2017'deki ölümü sonrası KYB içinde yaşanan liderlik bunalımı. Vahil ve Kubat talabani arasındaki mücadele ve kendilerini güçlendirmek adına kurduğu bağlantılar sıkıntılı.

Kürdistan Demokrat Partisi ile, yani Erbil yönetimi ile KYB arasında arasındaki gerginlik

KYB'nin PKK'yı esas partner olarak görmeye başladığının tespit edilmesi.

Bunlar, Ankara için KYB konusunda daha keskin ve daha net bir bakış açısına sahip olmasını gerektirdi.

PKK BAĞLANTISI NET ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKTI

Bu PKK'nın partner olarak seçildiğinin en önemli kanıtı olarak 2023 yılında Kuzey Irak'ta düşen bir helikopter. Rotası Süleymaniye olduğu konuşulmuştu. PKK'nın sözde üst düzey kadroları yer alıyordu helikopterde. O helikopter kazası sonrası Talabani yönetimindeki KYB'nin PKK ile bağlantısı çok net bir şekilde ortaya çıkmıştı.

O süreçten sonra da Ankara'nın aldığı tedbirler var. 3 Nisan 2023'ten itibaren Süleymaniye hava sahası uçuşa kapalı. Orada bulunan konsolosluk ajansı kapalı. KYB, Türkiye ile angajmana girmiyor. Türkiye, angajmanın yerine getirilmesi için öncelikle beklentilerin yerine getirilmesi gerektiğini belirtiyor.

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ÖRGÜT İÇİN YENİ KORİDORA DÖNÜŞTÜ

Güvenlik açısından çok önemli. Süleymaniye son dönemde terör örgütleri için yeni bir koridora dönüştüğü belirtiliyor. Öyle ki ele geçirilen örgüt mensuplarının üzerinden çıkan birçok mühimmatın satın alındığı ve bu bölge üzerinden getirildiği bilgisi var.

SIĞINMA NOKTALARI

TSK'nın operasyonlarından kaçmaya çalışan sözde PKK'lıların da sığınma noktası oldu Süleymaniye.

ATILACAK ADIMLAR ÖNEMLİ

Dün Dışişleri Bakanı'nın tespiti sonrası atılacak adımlar önemli. O noktada Irak Merkezi Hükümeti ile diplomatik temasların artırılacağını söyleyebilirim. Dün Hakan Fidan, merkezi hükümetin PKK'yı terör örgütü olarak gördüğüne dair yazılı metne imza attığını söyledi ama bu uygulamada görülmüyor. Irak ile yapılan görüşmede bu konu daha sıklıkla dile getirilecek.