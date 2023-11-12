PKK'ya ağır darbe! Bakan Yerlikaya paylaştı: Tek tek imha edildi

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Bakan Yerlikaya'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz! Şırnak, Erzincan, Muş, Van, Bingöl, Hatay, Hakkari, Kars, Mardin, Tunceli, Siirt ve Bitlis’te J-SİHA ile birlikte ATAK helikopterlerinin de yer aldığı Kahramanlar operasyonlarında;

7 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet anti-personel MAYINI, 112.5 kg PATLAYICI madde, 2 adet PKMS makinalı tüfek, 33 adet EL BOMBASI, 9 adet top, HAVAN ve OBÜS mühimmatı, 15 adet EYP, 1 adet RPG-7 ROKETATAR, 18 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet HAVAN silahı, 2 adet UÇAKSAVAR mühimmatı, 3 adet bomba atar mühimmatı, 127 adet tüp, (EYP yapımında kullanılan) 1.249 adet mühimmat adet mühimmat, (7.62 mm uzun namlulu, 7.62x54 makineli tüfek, 14.5 mm uçaksavar ve 12.7 mm uçaksavar mühimmatlarının da ralarında bulunduğu) 22 adet TELSİZ ile çok sayıda gıda, yaşam, sağlık malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi. Terör örgütünün kış aylarında kullanmak çin hazırladığı sığınaklar tespit edilip tek tek imha edildi.

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Kahraman Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.