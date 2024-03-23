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PKK’nın sabotajcısı Kamışlı’da vuruldu

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#PKK#Kamışlı#Halil Tekin
PKK’nın sabotajcısı Kamışlı’da vuruldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 07:00

Terör örgütü PKK-YPG’nin Kamışlı’daki elebaşlarından Halil Tekin Suriye Kamışlı’da MİT operasyonuyla öldürüldü.

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MİT’in, Suriye Kamışlı’da görevlendirdiği özel ekip, terörist Halil Tekin’i takibe aldı. Uzun süre yapılan takipte Tekin’in faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi. Yürütülen hassas saha çalışmaları sonunda yeri belirlenen Tekin, Suriye’nin Kamışlı kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

2 MİLYON LİRA ÖDÜLLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesinin “Yeşil” kategorisinde yer alan Tekin’in başına 2 milyon lira ödül konulmuştu. Terör örgütü PKK’ya 2007 yılında katılan Tekin, 2007-2015 yılları arasında Irak’ın Kandil ve Gare alanlarında faaliyet gösterdi. Daha sonra Suriye sahasına geçti. 2015-2017 döneminde sabotaj sorumlusu olarak faaliyet gösteren Tekin, 2020 yılından bu yana ise Kamışlı batı sektör sorumlusu oldu.

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#PKK#Kamışlı#Halil Tekin

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