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PKK’nın ‘kış üslenmesine’ İHA’lı önlem

#PKK#İHA#Terörle Mücadele
PKK’nın ‘kış üslenmesine’ İHA’lı önlem

Terör örgütü PKK’nın kış üslenmesini önlemek için 32 ile genelge gönderen İçişleri Bakanlığı, şehir merkezleri yakınlarında konaklama ihtimali bulunan teröristlerin saklanabilecekleri adreslerin İHA’larla tespit edilmesi ve nokta atışıyla operasyon düzenlenmesi talimatını verdi.

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İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesini engellemek için aldığı tedbirler kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 32 ile genelge gönderdi. PKK'nın işbirlikçilerle irtibatı sürdürerek kış üslenmesini şehir merkezlerine yakın yerlerde geçirmeye yönelik faaliyet ve çalışmalarda bulunabileceği, malzeme teminine yönelik çabaların artabileceği vurgulanan genelgede, örgütün dikkati çekecek miktarlarda gıda ve yaşam malzemesi alabileceği yönünde esnaf ve meslek odaları bilgilendirilecek. Ayrıca örgüt üyelerinin bu süreçte yüksek miktarda döviz bozdurabileceği konusunda da vatandaşlar ve esnaf uyarılacak.

YAYLACILARA ERZAK UYARISI

Aralarında köy ve dağ yollarının da bulunduğu bölgelerde örgütün lojistik faaliyetine ilişkin şüpheli araçlarda arama yapılacak, buralardaki devriye sayısı arttırılacak. PKK'nın faaliyetlerine karşı istihbarat çalışmalarına ağırlık verilecek, özellikle yayladan dönüşlerde artan yaşam malzemelerinin terör örgütü mensuplarınca alınması ihtimaline karşın vatandaşlardan yaylada erzak bırakmamaları istenecek. Bu süreçte sınır hattındaki tedbirler gözden geçirilecek, PKK'lıların tespiti amacıyla Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) etkin kullanılacak.

İKNA ÇABALARI SÜRECEK

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Örgütün sözde güvenli gördüğü evler ve kışı geçirmeyi planladığı yerlere insansız hava araçlarından, insanlı keşif uçaklarından da yararlanılarak nokta operasyonlar düzenlenecek. PKK mensuplarının aileleri ile irtibat kurularak teröristlerin teslim olmaları konusundaki ikna çalışmalarına devam edilecek.

BİN SIĞINAK İMHA EDİLDİ

Genelgede, operasyonlarla PKK’nın eylem gerçekleştiremez hale getirildiği, örgütün barındığı, kış üslenmesini geçireceği yaklaşık bin sığınak, mağara ve yeraltı deposunun imha edildiği hatırlatıldı. Operasyonlarla aralarında sözde üst düzey yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkat çekilen genelgede, kırsalda hareket kabiliyeti kalmayan örgütün daha fazla kayıp vermesinin önüne geçmek amacıyla örgüt elebaşları tarafından mensuplarına kış üslenmesi hazırlıklarına başlamaları talimatı verildiği aktarıldı.

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#PKK#İHA#Terörle Mücadele

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