PKK'nın finans kaynağına darbe! 35 kişi gözaltına alındı

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya finansman desteği sağladıkları iddia edilen 38 zanlının yakalanmasına yönelik Şırnak, Antalya, Adana ve Mardin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda, 35 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 398 tabanca mühimmatı, 4 av tüfeği, 66 av tüfeği mühimmatı, 245 bin 900 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.