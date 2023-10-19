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PKK'nın finans ayağına 4 ilde operasyon: 13 gözaltı

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#Balıkesir#PKK#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 12:55

Balıkesir merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'ya finansman sağlayanlara yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube ekiplerince teröre finansman sağlanmasının önlenmesi ve örgüte üye olanlara yönelik çalışma başlatıldı.

PKKnın finans ayağına 4 ilde operasyon: 13 gözaltı

PKK eylemleri için yurt dışından finanse edilen paraların Balıkesir, İstanbul, Diyarbakır, Mardin'de bulunan hücre yapılanmalarına banka yolu ile aktarıldığı tespit edildi.

PKKnın finans ayağına 4 ilde operasyon: 13 gözaltı

3 KİŞİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

4 ildeki 16 adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi. 

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PKKnın finans ayağına 4 ilde operasyon: 13 gözaltı

PKKnın finans ayağına 4 ilde operasyon: 13 gözaltı

 

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#Balıkesir#PKK#Operasyon

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