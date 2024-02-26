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Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı terörist yakalandı

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#PKK#Terör#MİT
Türkiyeye sızmaya çalışan PKKlı terörist yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 11:02

Suriye’den Türkiye’ye sızmaya çalışan PKK’lı Hüda El Tuma, MİT'in sağladığı istihbaratla yakalandı.

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Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'li "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı alanında yer alan Mebruke’den Türkiye’ye geçiş yapma arayışındaydı. PKK’lı terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri polisi tarafından yakalandı.

Yakalanan terörist, Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine gönderildi.

CUDİ KOD HÜDA EL TUMA KİMDİR?

PKK/KCK-PYD/YPG’ye 2019 yılında katıldı. Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi’de eğitimler aldı. Haseke’de YPJ'nin sözde taburlarında faaliyet gösterdi. Barış Pınarı Harekatı döneminde Ras El Ayn’da TSK ve SMO’ya karşı cephede yer aldı.

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#PKK#Terör#MİT

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