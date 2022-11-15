PKK’dan ‘öldürün’ talimatı

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Soylu özetle şu bilgileri verdi:

“Operasyonlar devam ediyor. Bütün emniyetimiz, güvenlik güçlerimiz, bütün istihbarat birimlerimiz elbirliğiyle teyakkuz halindedir. Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Nereden koordine edildiğini biliyoruz.

AMERİKAN TAZİYESİNİ REDDEDİYORUZ: Amerikan Büyükelçiliği’nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani’yi terör bölgelerini besleyen, oradan Türkiye’nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa kendi senatolarından para gönderen bir devletle bizim müttefikliğimiz elbette ki tartışılmalıdır.

TALİMAT TERÖRİSTİN ÖLDÜRÜLMESİNE YÖNELİKTİ: Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yönelikti. ‘Ya kattan atın ya kanala atın’ talimatı var. Net bir şekilde. Bu konuda teröristi öldürüp tüm network’ü çözmemizi engelleyecek ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırlığı apaçık ortada. Emniyet güçlerimiz gece hep birlikte ortaya konulan istihbarat birimlerimiz, elbirliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini, kapatılmasını engellemişlerdir.

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SON İKİ SALDIRININ TALİMATI MÜNBİÇ VE KOBANİ’DEN: İstanbul’da 6 yıldır böyle terör olayı görmedik. Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Son 2 saldırının da hem Mersin saldırısının hem bu saldırının, birinin Münbiç’ten birinin Kobani talimatıyla geldiği çok açık ve net ortadadır.

TALİMATI VERDİĞİ KİŞİYLE YAKALADIK: (Bombacı terörist) Küçükçekmece’de yakalandı. Daha önce Esenler’de bir atölyede Kobani’den gelen bir telefonla muhafaza edildi. Burada patlattıktan sonra yine Esenler’e gitti. Esenler’den başka araçla Küçükçekmece’ye intikal etti. Biz takip ettik. Onu götüren, bu network’ün parçası olan şahsı yakalayıp onu sorgulayınca bir sokakta olduğunu öğrendik ve o sokağa yaptığımız operasyon çerçevesinde de kıskıvrak o evde ele geçirmiş olduk. Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü buna üzülecek ama, ‘öldür’ talimatı verdiği kişiyle yakaladık. Birkaç operasyonumuz daha var. Operasyonumuz devam ediyor.”