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Haber Giriş: 23.06.2021 - 19:02 | Son Güncelleme:

PKK'dan kaçış devam ediyor! 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

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PKK'dan kaçış devam ediyor! 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütü PKK’da çözülme devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından birisinin ailesi, Van’da evlat nöbeti tutan ailelerin arasında bulunuyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2009- 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldığı, Suriye, Irak ve İran’da faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Teslim örgüt mensuplarından birisinin ailesi Van’da evlat nöbeti tutan ailelerin arasında bulunuyor.

Böylelikle evlat nöbetinde 26’ıncı buluşma gerçekleştirilirken, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 86’ya yükseldi.

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