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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.09.2021 - 13:07 | Son Güncelleme:

PKK ve DHKP-C şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

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PKK ve DHKP-C şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri operasyonla yakalandı.

Güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK terör örgütü şüphelisi S.B. ile DHKP-C şüphelisi Z.Y'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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