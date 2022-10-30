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PKK üyesi montaj video ile terör örgütünü dolandırdığını iddia etti

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#Terör#Orman#Yangın
PKK üyesi montaj video ile terör örgütünü dolandırdığını iddia etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 13:28

PKK'nın şehir yapılanması üyesi M.U. isimli şüpheli örgütün orman yangını çıkartılmasıyönündeki talimatının ardından, eski yangın görüntülerini kullanarak video montajı yapıp, örgütü dolandırdığı ortaya çıktı. Şüpheli M.U. ifadesinde, örgütün hangi noktalarda yangın çıkartacağını harita üzerinden bildirdiğini, patlayıcı yapılması için para gönderdiğini anlatarak, eski videolarla montaj yapıp kendisi yapmış gibi gösterdiğini söyledi.

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Antalya'da orman yangını çıkartmak isterken yakalanan terör örgütü PKK üyesi 7 kişi tutuklandı. Alınan bilgiye göre, şüphelilerin örgütün şehir eylemleri yapılanması olan, 'Ateşin Çocukları İnsiyatifi' içerisinde görev aldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan örgüt üyeleriyle bağlantılı, M.U. ve C.K. isimli iki şüpheliler Bursa ve Antalya'da gözaltına alındı. Şüphelilerin Bursa'da kiraladıkları evde yapılan aramada kundaklama eylemleri ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda patlayıcı ve yanıcı madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.U.'nun 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' adına, Antalya, Bursa, Muğla ve Tekirdağ olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde orman yakma ve eylem yapılacak alanlara yönelik keşif yapma konusunda talimatlar aldığı ortaya çıktı.

Şüpheli M.U.'nun, hazırladığı video motajiyla, kendisini eylem yapmış gibi gösterip, örgütten para aldığı da belirlendi. Şüpheli ifadesinde de örgüt yöneticilerini bu yöntemle dolandırdığını itiraf ettiği öğrenildi.

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YAKILACAK ORMANLARI HARİTADA GÖSTERMİŞLER

Şüpheli M.U. ifadesinde bağlantılı olduğu örgüt mensupları tarafından kendisine, internet tabanlı uygulamalar üzerinden, ormanlık alanlar ve tarlaların işaretli olduğu haritalar gönderildiğini, eylem yapılabilecek noktaların keşfini yaptığını, bu sırada çektiği videoları da gönderdiğini anlattı.

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Kendisinden keşif yaptığı alanları yakmak amacıyla malzeme bulması ve EYP hazırlamasının istendiğini söyleyen şüpheli M.U., bu hazırlıkları yapması için terör örgütünün kendisine para gönderdiğini de belirtti.

Geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangını görüntülerini montajlayarak, kendisi tarafından yapılmış yeni bir eylemmiş gibi terör örgütü mensuplarına gönderdiğini anlatan örgüt üyesi M.U., çektiği görüntü ve videolar karşılığı para alarak örgütü de dolandırdığını itiraf etti.

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#Terör#Orman#Yangın

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