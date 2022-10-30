Güney Kore'de Cadılar Bayramı izdihamı... Felaketten canlı kurtulan öğrenciden kan donduran sözler

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Dünya Güney Kore'den gelen haber ile sarsıldı.

Ülkenin başkenti Seul'ün Itaewon bölgesinde düzenlenen Cadılar Bayramı (halloween) kutlamaları sırasında izdiham yaşandı.

İzdihamda 151 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk defa maskesiz bir şekilde toplanan kalabalığın sayısının 100 bine yakın olduğu belirtildi.

Seul'deki felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Ölenlerin 19'unun yabancı ülke vatandaşı olduğu açıklanırken izdihamdan canlı kurtulanların açıklamaları felaketin boyutlarını gözler önüne serdi.

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SAĞ KURTULAN TANIKTAN KAN DONDURAN SÖZLER

Arkadaşıyla kalabalığın arasında kalan bir lise öğrencisi, izdihamdan nasıl kurtulduğunu New York Times'a anlattı.

Kim Seo-jeong, 'Altımda insanlar vardı ve üstüme düşen insanlar vardı. Nefes alamıyordum. Bağırdık ve yardım için çığlık attık, ama sokakta müzik o kadar yüksekti ki bağırışlarımızı bastırdı' dedi.

Lise öğrencisi kalabalığın arasından çıkmayı başardıktan sonra arkadaşları ile yakındaki bir mağazaya sığındıklarını belirtti.

İki tanık BBC'ye, ilk müdahale ekipleri insanları tedavi etmeye çalışırken ara sokakta yaşananların bir film sahnesi gibi göründüğünü söyledi.

Görgü tanıklarından biri, 'Tamamen kontrolden çıkmıştı' dedi.

Diğer tanık ise 'Çok fazla insan vardı ve çok kalabalıktı' dedi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede ulusal yas ilan edildiğini ve hükümetin, yaralıların tıbbi bakımı ile ölenlerin cenaze masraflarını karşılayacağını açıkladı.

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İtfaiye başkanı Choi Seong-beom ise ölenlerin 97'sinin kadın, 54'ünün erkek olduğunu söyledi.

TRAJEDİYE ALDIRMADILAR

Öte yandan polis tarafından emniyet altına alınan ve yanıp sönen yüzlerce ışıktan dolayı kırmızıya boyanan olay yerinde, bazı barlardan müzik sesleri yükselmeye devam etti.

Olayın ardından şoka giren birçok kişi kaldırımlara yığıldı.

AFP'nin geçtiği bilgiye göre hemen yanlarından gerçekleşen trajediden habersiz olan onlarca kişi ise kutlamaya devam etti.

Itaewon bölgesinde barmenlik yapan Ju Young Possamai, daha önce de birkaç Cadılar Bayramı kutlamasına katıldığını ve trajedi karşısında şok olduğunu söyledi.