PKK propagandasına Türk bayrağı paylaşma cezası

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HINIS ilçesinde yaşayan Şeyh Said’in torunlarından R.F., 2015 ve 2016’da Facebook’ta, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı ile Ankara’da yapılan HDP kongresinden terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını paylaşmış, hakkında, “yasadışı örgüt propagandası yapma” suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma başlatılmıştı. Davaya bakan Hınıs Sulh Ceza Hâkimliği’nde görevli hâkim, şüpheliyi tutuklamayıp karakola haftada üç gün imza verme, yurtdışına çıkış yasağı ile bir ay süreyle sosyal medya hesaplarından Türk bayrağı paylaşma yaptırımıyla serbest bıraktı. Kararda, “Şüpheli hakkında adli kontrol süresi içerisinde her gün Türk bayrağını sosyal medya hesaplarından paylaşmasına, paylaşmadığı halinde adli kontrol süresi içerisinde ihlal ettiğinden dolayı tutuklama işleminin tekrardan gözden geçirilmesine...” denildi.

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TARTIŞMA YARATTI

Karar sosyal medyada ve hukukçular arasında tartışma yarattı. Diyarbakır Barosu, hâkimi CMK’na aykırı bir şekilde görev sınırlarını aşmakla suçlayarak HSK’ya şikâyet etti. Şikâyet dilekçesinde yargı yetkisinin keyfi bir şekilde kullanılamayacağı savunularak, hâkimin görevi kasten kötüye kullanma suçu yönünden yargılanıp cezalandırılması istendi.

HUKUKÇU GÖRÜŞÜ

BÖYLE BİR CEZA KANUNDA YOK

Prof. Dr. Devrim Güngör (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi): “Hakkında ceza soruşturması yapılan kişinin, yasal koşullar oluştuğu takdirde tutuklanması veya adli kontrol altına alınması mümkündür. Adli kontrol, yurtdışına çıkış yasağı dahil Ceza Muhakemesi Kanunu’nda öngörülen bir takım tedbirleri içerir. Ancak kanunilik ilkesi gereği kanunda açıkça öngörülmeyen bir tedbire hâkimin veya mahkemenin hükmetmesi mümkün değildir. Bu itibarla, terör örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen birinin, adli kontrol tedbiri kapsamında, her gün sosyal medya hesabından Türk bayrağı paylaşmaya zorlanması kanuna açıkça aykırı olduğu gibi işi sulandırmaktan başka bir anlam taşımaz. Hâkimin yargı yetkisini kullanırken kanunla kendini bağlı saymaması görevin gereklerine aykırı olduğu gibi sorumluluğunu da gerektirir. R.F., karakola imza vermeye gitmezse adli kontrol tedbirine aykırılıktan tutuklanabilir, ancak kanunda olmayan şekilde sosyal medya hesabından bayrak paylaşmaması nedeniyle tutuklanması söz konusu olamaz.”