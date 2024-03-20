PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Rojda Bilen etkisiz hale getirilmişti! MİT görüntüleri paylaştı

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, "Bişeng Brüsk" kod adlı Bilen'in Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti.
Terörist Bilen, MİT'in operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.
Örgüte 2011'de yılında katılan Bilen'in, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığı ve İçişleri Bakanlığı "terör arananlar" listesinde mavi kategoride yer aldığı öğrenildi.
OPERASYONUN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI
Terörist Rojda BİLEN’e yönelik düzenlenen operasyonun görüntüleri de paylaşıldı.
Güvenlik kaynaklarından paylaşılan görüntülerde, MİT’in adım adım izlediği Rojda BİLEN’in aracını nokta atışı ile etkisiz hale getirdiği görüldü.