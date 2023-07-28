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Pizzacıdan 18 bin lira çaldı, suçüstü yakalandı

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#Hırsızlık#Adana#Pizzacı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2023 07:46

Adana'da girdiği pizzacıda kasadaki 18 bin lirayı çalan H.M.K. (17), dışarı çıkamadan polis tarafından suçüstü yakalandı.

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Olay, gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen pizza dükkanı işletmecisi, gece telefonundan iş yerinin güvenlik kamerasına baktığında içeride bir kişinin olduğunu fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden devriye ekibi sevk edildi.

Pizzacıdan 18 bin lira çaldı, suçüstü yakalandı

İş yerinin kasasındaki 18 bin lirayı çalan şüpheli, dışarı çıkamadan yakaladı. İsminin H.M.K. olduğu belirlenen şüpheli, gözaltına alınıp, polis merkezine götürüldü.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, şüphelinin, iş yerinin yaklaşık 6 metre yükseklikteki havalandırma penceresinden içeriye girdiği belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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#Hırsızlık#Adana#Pizzacı

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