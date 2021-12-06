Piyasa değeri tam 4 milyon lira! Yılbaşı öncesi kritik operasyon

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yılbaşı öncesi alkol denetimlerine kapsamında 3 Aralık Cuma günü Silivri’de sahte içki taşıyan TIR’a ekiplerce baskın düzenlendi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alınırken, TIR'da yapılan aramalarda 7 bin 716 adet dolu alkollü içki şişesi ele geçirildi. Ekiplerce operasyonun devamında yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ucuz maliyetle temin ettikleri metil alkolü damıtarak "Tersiyer Butil Alkol" (TBA) haline getirdikleri belirlendi.

Öte yandan üretilen yeni tip alkolün, kullanımından bir süre sonra karaciğer, böbrek, göz ve iç organ yetmezliğine sebep olduğu tespit edildi. Şüphelilerin matbaalarda sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ve içki şişesi etiketleri bastırdıkları ve orijinal içki şişesi görününüm verdikleri de belirlendi.

SAHTE İÇKİLERİ MUĞLA VE ANTALYA’DA PİYASAYA SÜRMEYE HAZIRLANIYORLARDI



Şüpheliler, alkollü içkileri sahte irsaliyeler düzenleyerek Muğla ve Antalya illeri başta olmak üzere büyük eğlence mekânları ve alkollü restoranlar üzerinden piyasaya sürme hazırlığında oldukları belirlenirken, operasyon sonucu devletin yaklaşık 2 milyon 240 bin lira vergi kaybına uğramasının önüne geçildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenilirken, ele geçirilen sahte içkiler İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendi.

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