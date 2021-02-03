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Şahin BOZKURT - Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL , (DHA) -
Haber Giriş: 03.02.2021 - 11:57 | Son Güncelleme:

Piyasa değeri 1 milyon TL! Büyükçekmece'de 9 ton ele geçirildi

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Piyasa değeri 1 milyon TL! Büyükçekmece'de 9 ton ele geçirildi
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İstanbul Büyükçekmece'de depo olarak kullanılan ahıra polis ekiplerince yapılan baskında 9 ton etil alkol ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

Çakmaklı Mahallesi Medeniyet Sokak’ta, binanın ahır kısmında alkol depolandığı bilgisini alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Ekipler sabah saatlerinde, belirlenen adrese baskın yaptı.

Bir hafif ticari araç buradan çıkacağı sırada durduruldu. Aracın içerisinde şişelenmiş, dağıtıma hazır sahte alkol ele geçirildi. Ekipler daha sonra ahırın içine girdi.

Ahırda 5 kişi gözaltına alınırken, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 9 ton etil alkol ele geçirdi.

Piyasa değeri 1 milyon TL Büyükçekmecede 9 ton ele geçirildi

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