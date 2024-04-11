‘Pitbull’la dehşet saçan büfeci serbest kaldı

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İstanbul Beylikdüzü’nde Cem Mert Özer, 7 Nisan tarihinde ailesi ile gezmek için Gürpınar Mahallesi’nde sahile gitti. Özer, kızına bir şeyler almak için büfeye yöneldiği sırada pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, Özer’i sol bacağından ısırdı. Özer, bir süre köpekle boğuştuktan sonra yaralı halde kurtulmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cem Mert Özer’i hastaneye götürdü. Bacağına 28 dikiş atılan ve yürüyemeyen Cem Mert Özer, tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri de, pitbull köpeği muhafaza altına alırken, büfe sahibi Erol Özbey’i de gözaltına aldı. Erol Özbey, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. Dosyası da savcılığa gönderildi.

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Erol Özbey

‘BEN PARÇALANAN 6’NCI KİŞİYMİŞİM’

Evinde günlerini yatakta geçiren Özer yaşadıklarını şöyle anlatmıştı: “Kızım bir şeyler istedi. Büfeye doğru yürümeye başladım. Ben yaklaştıkça köpek havlamaya ve hırlamaya başladı, ağızlığı da yoktu. Ben geri geri gitmeye başlayınca bir anda fırladı ve arkamdan yakaladı. Gırtlağıma saldırmaya çalışınca can havliyle vurarak köpeği sersemlettim. Sonra sol bacağımı kaptı ve çenesiyle dönmeye başladı. Yine can havliyle sağ ayağımla vurarak uzaklaştırmaya çalıştım. Yine kurtuldum ama bu seferde sol baldırımdan yakaladı. Saldırgan vahşi köpek olunca yardım edemediler. 7-8 dakikalık boğuşma sonucu bir şekilde kendimi kurtardım. Köpeği bu büfenin sahibi bile isteye üzerime saldı. Ben parçalanan 6’ncı kişiymişim, benden önce 5 kişiyi daha parçalamış.”

SAVUNMASINI GÖRÜNTÜ YALANLADI

- Cem Mert Özer’e saldırarak yaralayan köpeğin sahibi büfeci Erol Özbey, emniyetteki ifadesinde, “Benim köpeğim Amerikan Bulldog’tur ve eğitimlidir, insanlara saldırmaz. Sürekli büfemin olduğu yerde zincirli olarak durur. Saldırıyı yapan köpek benim köpeğim değildir. Burada başıboş köpekler gezmektedir. Hakkımdaki suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

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Görüntülerde ise Özer’in büfeye doğru yürüdüğü sırada, büfenin kapısında bekleyen, muhafaza altına alınan köpeğin bir anda fırlayarak saldırıyı gerçekleştirdiği, saldırının ardından da tekrar büfeye yöneldiği görülüyor.