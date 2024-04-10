Pitbull’la 8 dakika boğuştum

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İstanbul Beylikdüzü’nde Cem Mert Özer, ailesi ile gezmek için 7 Mart akşamı Gürpınar sahiline gitti. Özer, kızına bir şeyler almak için büfeye yöneldiği sırada pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpek, Özer’in sol bacağını ısırdı. Özer, bir süre köpekle boğuştuktan sonra kurtulmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Özer’i hastaneye götürdü. Bacağına 28 dikiş atılan ve yürüyemeyen Özer, evde iyileşmeyi bekliyor.

‘GIRTLAĞIMA SALDIRMAYA ÇALIŞTI’

Yaşadıklarını anlatan Cem Mert Özer, “Allah’tan kızımı annemlerin yanına bırakmıştım. Büfeye doğru yürümeye başladım. Uzaktan beyaz büyük bir köpek fark ettim. Zinciri de uzundu. Köpeğin etrafında bazı kişiler uyuşturucu madde alıyordu. Ben yaklaşınca köpeğin zincirini biraz daha saldılar. Ben yaklaştıkça köpek havlayama ve hırlamaya başladı, ağızlığı da yoktu. Ben geri geri gitmeye başlayınca bir anda fırladı ve arkamdan yakaladı. Yerdeki boğuşmadan sonra üstüme geldi. Gırtlağıma saldırmaya çalışınca can havliyle vurarak köpeği sersemlettim. Sonra sol bacağımı kaptı ve çenesiyle dönmeye başladı. Ben yine can havliyle sağ ayağımla vurarak uzaklaştırmaya çalıştım. Yine kurtuldum ama bu sefer de sol baldır içinden yakaladı” dedi.

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‘BİLEREK ÜSTÜME SALDI’

Etraftaki vatandaşların yardım etmek istediğini söyleyen Özer, “Saldırgan vahşi köpek olunca yardım edemediler. 7-8 dakikalık boğuşma sonucu bir şekilde kendimi kurtardım. Olay yerinde hemşire olduğunu söyleyen bir kişi vardı, ilk müdahalemi o yaptı. Köpeği bu büfenin sahibi bile isteye üzerime saldı. Çünkü büfenin kepengi yarımdı, köpeği salar salmaz kepengi kapattı. Yanımda çocuğum olsa çocuğumu parçalasaydı bunun hesabını kim verecekti?” ifadelerini kullandı.

‘BEN PARÇALANAN ALTINCI KİŞİYMİŞİM’

- Köpeğin daha önce de 5 kişiye saldırdığını belirten Cem Mert Özer, “Ben yerde yatarken ‘Köpeği kaçırıyorlar, müdahale edin’ dedik. Polis ekipleri olay yerine gitmedi. ‘Oranın köpeği değilmiş’ dediler. Biz video kaydı alarak köpeğin orada olduğunu söyledik. Polisler şikâyetçi olmam konusunda yardımcı olmadılar. Bu büfenin ilk vukuatı değilmiş. Ben parçalanan 6’ncı kişiymişim, benden önce 5 kişiyi daha parçalamış. Biz devletimizden bu uyuşturucu bağımlısı kişilerin esnaflık yapmasını istemiyoruz. Zevk için insanlara köpek saldırtmasını istemiyoruz” diye konuştu.