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DHA
Haber Giriş: 27.02.2020 - 18:35,Son Güncelleme:/

Pitbullar dehşet saçtı! O anlar anbean kaydedildi

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Pitbullar dehşet saçtı! O anlar anbean kaydedildi
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, ’pitbull’ cinsi iki köpeğin, ağaca bağlı olan ’Rus finosu’ cinsi köpeğe saldırma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

’Paşa’ isimli Rus finosu cinsi köpek, sahibi tarafından, geçen 25 Şubat’ta saat 10.30 sıralarında, Yılmazlar Mahallesi, Yıldız Sokak’taki iş yerinin önünde bulunan ağaca bağlandı. Bir süre sonra sahiplerinin elindeki zincirden kurtulan pitbull cinsi iki köpek, ağaca bağlı olan Paşa’ya saldırdı. Paşa durumu fark eden çevredekiler tarafından güçlükle kurtarıldı. Saldırı nedeniyle karnında yaralar oluşan Paşa, tedavisi için veterinere götürüldü.

Pitbullar dehşet saçtı O anlar anbean kaydedildi

Saldırı anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde, iki pitbull köpeğin ağaca bağlı köpeğe saldırmaları ve çevredekilerin müdahaleleri yer alıyor.

Pitbullar dehşet saçtı O anlar anbean kaydedildi

Pitbullar dehşet saçtı O anlar anbean kaydedildi

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