'Pişmanım' deyince şikayetinden vazgeçmişti... Genç kadının kâbusu oldu: Peşini bırakmıyor

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Bayrampaşa'da 4 Ocak 2023'de eski eşi Yasemin Aksoy'un (32) işe gitmek için evden çıktığı sırada yüzüne kimyasal madde fırlatıp darp ettiği iddiasıyla yeniden yargılanan Yusuf Çavdar'ın davasının görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yusuf Çavdar hazır bulundu. Duruşmaya müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

‘'KADIN SENDEN KORKUYORMUŞ''



Duruşmada hakim, ‘'Müşteki Yasemin Aksoy'u rahatsız etmişsiniz, Sinop'ta takip etmişsiniz, tehdit etmişsiniz ve sizi şikayet etmiş, hakkınızda soruşturma başlatılmış Sinop'ta. Kadın senden korkuyormuş'' diyerek sanığın vereceği cevabı bekledi.

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‘'VALLAHİ, BİLLAHİ TAKİP ETMEDİM''



Bunun üzerine sanık Çavdar, ‘'Bundan haberim yoktu. Evet, Sinop'a gittim orada çocuklarımda 1 saat kadar vakit geçirdim. Çocuklar şu an annesinde, müştekinin İstanbul'da olduğunu biliyorum ama yerini bile bilmiyorum. Vallahi, billahi takip etmedim'' şeklinde konuştu. Sanığın savunmasının ardından hakim, ‘'Tekrar hücreye girmek mi istiyorsun'' deyince sanık Çavdar, Aksoy'u takip etmediğini yineledi.

‘'SANIĞIN EYLEMLERİ DEVAM ETTİĞİNDEN BİZİM DE ŞİKAYETİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR''



Duruşmada müşteki Aksoy'un avukatı, ‘'Müvekkil geçen celse sanığın ‘pişmanım' demesinden dolayı şikayetinden vazgeçmişti ancak sanık duruşmada söz vermesine rağmen tehdit ve hakaretlerine devam etmiş. Sanığın eylemleri devam ettiğinden bizim de şikayetimiz devam etmektedir'' ifadelerini kullandı.

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200 METREDEN FAZLA YAKLAŞMAMA TEDBİRİ



Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Aksoy'un yüzünde iz olup olmamasına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, sanık Çavdar'a müşteki Aksoy'un bulunduğu iş veya bölgeye 200 metreden fazla yaklaşmama şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulayarak duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ



Bayrampaşa'da 4 Ocak 2023'de Yasemin Aksoy (32) işe gitmek için evden çıktığı sırada eski eşi Yusuf Çavdar'ın (35) yakıcı kimyasal maddeli saldırısına uğramıştı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede işe gitmek için evden çıkan Aksoy'un, eski eşi Çavdar ile evinin sokağında karşılaştığı, Çavdar'ın ‘seni yaşatmayacağım, süründüreceğim' diye tehditlerde bulunduğu, daha sonra Aksoy'un ‘Yusuf ne diyorsun, çekil yolumdan, benimle uğraşma' dediği, hızlı adımlarla oradan uzaklaşmaya çalıştığı ancak ne olduğunu anlamadan yüzünde bir soğukluk hissettiği aktarıldı.



İddianamede ayrıca, Çavdar'ın yüzüne attığı yakıcı kimyasalın ardından Aksoy'un yere düştüğü ve Çavdar'ın yerde olan müştekiyi tekmelemek suretiyle darp ettiği de belirtildi.



Hakkında ‘boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama' ve ‘tehdit' suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Yusuf Çavdar, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada ‘boşandığı eşe karşı silahla ve canavarca hisle kasten yaralama' ve ‘tehdit' suçundan toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca, sanığın almış olduğu ceza miktarı da dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmedilmişti. Daha sonra verilen hüküm ise bozulmuştu.

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