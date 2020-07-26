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Cavit AKGÜN / DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Pınar’ın katiline boşanma davası

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Pınar’ın katiline boşanma davası
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Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) canice öldüren Cemal Metin Avcı’nın (32), 1 çocuk annesi eşi Eda Avcı’nın pazartesi günü boşanma davası açacağı öğrenildi.

Eda Avcı’nın Menteşe ilçesine bağlı Akbük Mahallesi’nde balıkçılık yapan babası Haluk Karagün yaptığı açıklamada, “Bu olay kızımı ve bizi yıktı. Eda şu an sakinleştirici ilaçlarla ayakta duruyor. Avukatı aracılığıyla pazartesi günü Muğla Adliyesi’ne boşanma davası açacak. Söyleyecek söz bulamıyorum” dedi. Eda Avcı’nın avukatı Doğukan Uzakgiden ise yaptığı yazılı açıklamada, “Yaşanan bu olaylardan dolayı takdir edersiniz ki müvekkilim büyük bir travma geçirmektedir. Kendisi de bu konuda mağdur durumdadır. Şu an psikolojik tedavi görmektedir. Malum şahıs ile tüm ilişkisinin kesilmesi ve müvekkilimin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için gerekli tüm hukuki işlemler devam etmektedir. Bu konuda toplumdan hassasiyet beklediğimizi, açıklamamız dışında, müvekkilimin mağduriyetine neden olabilecek her türlü paylaşım ve haberlere ilişkin yasal yollara başvuracağımızı, kamuoyuna bildiririz” dedi.

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