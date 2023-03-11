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Pınar’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

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#Pınar Gültekin#Cemal Metin Avcı#Ağırlaştırılmış Müebbet
Pınar’ın katiline ağırlaştırılmış müebbet
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 07:00

Muğla’da, üniversiteli Pınar Gültekin’i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan tutuklu sanık Cemal Metin Avcı (33) ve kardeşi tutuksuz sanık Mertcan Avcı’nın, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Dairesi’ndeki yargılanmasında karar çıktı.

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Cemal Metin Avcı hakkında ‘Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise ‘Suç delillerini gizleme, yok etme ve değiştirme’ suçundan 4 yıl hapis cezası verildi. Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Cemal Metin Avcı’ya ‘Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından haksız tahrik indirimi uygulanıp, 23 yıl hapis verilmişti. Tutuksuz kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın ise beraatine karar verilmişti. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir ve Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinafa taşımıştı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4’üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

 

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#Pınar Gültekin#Cemal Metin Avcı#Ağırlaştırılmış Müebbet

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