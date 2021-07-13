Pınar’ın katilinden pişkin savunma

Muğla’da boğularak öldürüldükten sonra cesedi varilde yakılan Pınar Gültekin’in (27) tutuklu cinayet sanığı Cemal Metin Avcı ile tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı, dün 5’inci kez hâkim karşısına çıktı. 3’üncü Adli Tıp İhtisas Kurumu tarafından gelen raporun dosyaya eklenmesine, bir önceki duruşmada Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’in ‘reddi hâkim’ talebinin reddine karar verildi.



BABA SALONDAN ÇIKARILDI



Epözdemir, savunmasında, “5’inci celsedeyiz. Mahkeme bir türlü ilerlemiyor. Amerika Birleşik Devletleri’ne yazılan müzekkere yazısı mahkemeye ne gibi bir katkı sağlayacak? Mahkeme başkanının bu davadan çekilmesini istiyorum. Adil değilsiniz ve adil de görünmüyorsunuz” dedi. Avcı’nın avukatının savunması sırasında, Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, “Diri diri yakıp öldürmüş, siz hâlâ neyi savunuyorsunuz ? Yazıktır, günahtır” diyerek tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Mustafa Güneş, Sıddık Gültekin’in salondan çıkarılmasına karar verdi.



Sanık Cemal Metin Avcı, “Adli Tıp Kurumu raporuna kesinlikle katılmıyorum. Benim ilk yardım belgem var. Kişinin öldüğünü zaten kontrol etmiştim. Olayın ortaya çıkmasını ben sağladım. Olayların doğrusunu anlattım. Keşif anında iyi ki video kaydı yapıldı. 165 kilogramlık varili tek başıma kaldırdığım ortadadır. Varili orada kaldırmasaydım daha nelerle suçlanacaktım bilmiyorum. Adalete güveniyorum” dedi.



DURUŞMAYI ERTELEDİ



HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, duruşmaya verilen arada salonna giren Sıddık Gültekin’i mahkeme başkanının tekrar dışarı çıkarmak istemesine tepki gösterdi. Mahkeme başkanı Gültekin ile Çepni’yi de salondan çıkardı. Mahkeme başkanı, İstanbul 3’üncü İhtisas Adli Tıp Kurumu’ndan otopsi örneğinin bir nüshasının gönderilmesinin talep edilmesine, adliye binasındaki güvenlik önlemlerinin artırılmasına karar verip duruşmayı erteledi.

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