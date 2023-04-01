Pınar Selek için tutuklama kararına devam

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Mahkeme Pınar Selek hakkındaki tutuklama kararının devamına karar verdi ve kırmızı bülten talebinin sonucunun beklenmesine hükmetti.

İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk katılmadı. Pınar Selek’i babası Alp Selek ve kardeşi Seyda Selek ile Fransa Barosu’ndan avukatların da arasında bulunduğu 30’u aşkın avukat temsil etti. Abdülmecit Öztürk’ün de avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, Fransa’da yaşayan Pınar Selek’in ifadesinin alınması için kırmızı bülten çıkartılmasını talep ettiklerini, ifadesinin uluslararası yardımlaşma yoluyla alınması için yazı yazıldığını belirtti. Mahkeme başkanı Fransa Barosu’na kayıtlı avukatların da duruşma salonunda bulunduğunu, Pınar Selek yönünden beyanda bulunacağını ifade etti.

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Savcı, bozma kararına uyulmasını talep ederken Pınar Selek’in savunmasının istinabe yoluyla alınması talebini reddeden mahkeme heyeti, Pınar Selek hakkındaki tutuklama kararı ve Abdülmecit Öztürk hakkındaki yakalama kararının devamına, Selek hakkındaki kırmızı bülten talebinin sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.