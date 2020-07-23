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Haber Giriş: 23.07.2020 - 15:12,Son Güncelleme:

Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu

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Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı tek kişilik hücreye konuldu
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Muğla’da öldürüldükten sonra yakılıp, bir varil içine konulmasının ardından üzerine beton dökülüp cesedi sarp bir araziye atılan Pınar Gültekin'in (27) katil zanlısı Cemal Metin Avcı, tutuklu bulunduğu cezaevinde tek kişilik hücreye konuldu.

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) vahşice öldürdükten sonra yapılan operasyon kapsamında yakalanan Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Muğla E Tipi Cezaevi'ne gönderilmişti. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı’nın Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.

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