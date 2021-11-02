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Pınar Gültekin'in annesi: O benim kızımı katletti, öfkem normal

#İstanbul#Pınar Gültekin#Muğla

MUĞLA'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı (32), öldürülen genç kızın annesi Şefika Gültekin'den duruşmada kendisini tehdit edip, hakarette bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Feriköy Polis Merkezi’nde ifade veren anne Şefika Gültekin, "O benim kızımı katletti. Ben acılı bir anneyim, öfkem normal. O cani duruşmada serbest serbest konuştu. Benim kızımı yaşarken öldürdü. Ben duruşmada o adamı görüyorum tüylerim diken diken oluyor. Bildiğim tek bir şey var, duruşmada çok pis konuştu. Ben de konuşmaları üzerine ‘ben seni yaşatmam’ dedim" dedi.

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Muğla'da vahşice katledilen Pınar Gültekin'in (27) cinayet şüphelisi Cemal Metin Avcı'nın, Pınar Gültekin'in annesinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı. 26 Nisan'da görülen davada, Şefika Gültekin'in kızının yakılarak öldürüldüğünü öğrenmesinden sonra Avcı'ya, "Seni öldüreceğim ..." dediği, bu sözleri üzerine mahkemenin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, Cemal Metin Avcı'nın da Şefika Gültekin'den şikayetçi olduğu öğrenildi. Şikayet üzerine Şefika Gültekin hakkında "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Şefika Gültekin saat 14.45 sıralarında Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Feriköy Polis Merkezi’nde ifade verdi.

"BEN ACILI BİR ANNEYİM, ÖFKEM NORMAL"

İfade vermeye gelen anne Şefika Gültekin, "Herhâlde adalet yok, onun için beni şikayet etmiş. O benim kızımı katletti. Ben acılı bir anneyim, öfkem normal. Ne dediğimi bile hatırlamıyorum. Sanırım 'Ben seni yaşatmam' dedim. O cani duruşmada serbest serbest konuştu. Benim kızımı yaşarken öldürdü. Ben duruşmada o adamı görüyorum tüylerim diken diken oluyor. Artık kendimde değilim. Adaletin olduğunu düşünmüyorum, onun için beni şikayet etmiş. Bildiğim tek bir şey var, duruşmada çok pis konuştu. Ben de konuşmaları üzerine 'Ben seni yaşatmam' dedim. Ben değil de başka bir anne olsa o mahkemeyi birbirine katardı. Ben gerçekten adalet istiyorum" diye konuştu.

"ANNEM, CANİYE TEŞEKKÜR MÜ EDECEKTİ?"

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Pınar Gültekin'in ağabeyisi Vedat Gültekin ise "Annem mahkeme salonunda 'Seni yaşatmam' dediği için savcı ifadeye çağırdı. Annemin verdiği tepki çok doğal. Burada mağdur olan taraf biziz. Adli tıp raporlarıyla her şey ortada. Annem diri diri yakılmış bir kadının annesi. Orada annem caniye teşekkür mü edecekti? Annemin verdiği tepkiden daha doğal bir tepki olabilir mi? Mahkeme bütün kararlarında hep karşı tarafa hak tanıdı. Bizim zorumuza giden, adama akıl hocaları ve avukatları bir ifade ezberletip mahkeme salonunda şovmen gibi anlattırıyor. Annemin gözünün içine bakarak 'Ben bir cani değilim' diyor" dedi.

"ŞEFİKA HANIM SARF ETMİŞ OLDUĞU SÖZLERİN TAMAMINI O ANKİ ACI VE ÜZÜNTÜ İLE SÖYLEDİ"

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Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu ise "Şefika Hanım'ın 26 Nisan’da gerçekleşen 4. celsede sarf ettiği birtakım sözler var. Fakat Şefika Hanım sarf etmiş olduğu sözlerin tamamını o anki acı ve üzüntü ile söyledi. Çünkü Şefika Hanım birkaç dakika öncesinde kızının hayattayken yakıldığını öğrendi. Bunu üzerine feryat figan etmesi çok normal. Fakat bu dosyada Şefika Hanım'ın söylemleri sebebiyle mahkeme savcılığa suç duyurusu yaptı. Bu süreç mahkemenin suç duyurusuyla başladı. Ardından sanık Cemal Metin Avcı da şikayetçi olduğunu söyledi. O yüzden biz bugün ifade vermeye geldik. Dün Şefika Hanım'ın kızının öldürülmesinin duruşması varken, bugünse şüpheli olarak ifade vermeye geldik" ifadelerini kullandı.

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#İstanbul#Pınar Gültekin#Muğla

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