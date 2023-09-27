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Pınar Damar cinayeti davasında yeni gelişme... Adli Tıp'tan 'cinsel saldırı' tespiti

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#Pınar Damar#Kadın Cinayeti#Cinsel Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 15:49

İstanbul Bağcılar'da kayıp olarak aranırken, cansız bedeni bulunan Pınar Damar'ı öldürülmesiyle ilgili, Adli Tıp Kurumu'nun hazırladığı raporda Pınar Damar'ın cinsel saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Öte yandan Pınar Damar'ın tırnaklarından elde edilen DNA profilinin de sanık Metin Aydin'la uyumlu olduğu tespit edildi. 

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23. Ağır Ceza Mahkemesine tutuklu sanık Metin Aydin bulunduğu cezaevinden getirilirken Pınar Damar'ın (32) ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Pınar Damar'ın cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu rapor hazırlandı. Raporda Pınar Damar'ın ölüm öncesi cinsel saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Ayrıca Pınar Damar üzerinden alınan meni lekesine ait genotip özelliklerin Metin Aydin'ın genotip özellikleri ile uyumlu olduğu kaydedildi. Damar'ın tırnaklarından elde edilen DNA profilinin de sanıkla uyumlu olduğu tespit edildi.

Pınar Damar cinayeti davasında yeni gelişme... Adli Tıptan cinsel saldırı tespiti

 

TANIKLAR DİNLENDİ

Tanık olarak dinlenen Pınar Damar'ın ablasının eşi Serdar Taşdemir, "Biz Pınar'ı kayıp olarak biliyorken sanık ile birlikte Pınar'ı aradık. Sanıkla Pınar'ı yaklaşık 1 saat aradık. Daha sonra o Pınar'ın gidebileceği kafelere bakmak için yanımdan ayrıldı. Bu süre zarfında dikkatimi çeken tek şey sanığın çok fazla sigara içmesi oldu" dedi.

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Damar ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen tanık Ebru Ayar, "Metin'i birkaç kez gördüm. Pınar'ın Metin ile akrabalık ilişkisi, abi, baba gibi görmesi dışında bir ilişkisi yoktu. Metin ile Nurgül'ün nikâhları yoktu. Çocukları da olmuyordu. Pınar onlara çok destek veriyordu. Hatta Pınar, 'Tedavi olun. Çocuğunuz olursa senin de garantin olur. Sana da nikah yapar' şeklinde Nurgül ile konuşuyordu" diye konuştu.

Pınar Damar cinayeti davasında yeni gelişme... Adli Tıptan cinsel saldırı tespiti
Katil zanlısı Metin Aydin, Pınar Damar'ın ailesiyle Adli Tıp'a gelmişti.

Mahkeme dosyanın, esas hakkında mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Metin Aydin'in Pınar Damar'ı öldürmeden önce, cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi.

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Metin Aydin hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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#Pınar Damar#Kadın Cinayeti#Cinsel Saldırı

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