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Pınar Damar'ın sır ölümü: Gözaltına alınan kişi de aramalara katılmış

#Pınar Damar#Bağcılar#İstanbul
Pınar Damarın sır ölümü: Gözaltına alınan kişi de aramalara katılmış

KAYIP ihbarıyla aranırken Bağcılar'da ağaçlık alanda cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Pınar Damar'ın babası Mustafa Damar, "Hiçbir sorunu yoktu. Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi. Eniştesi Serdar Taşdemir ise dün gözaltına alınan M.A.'yla birlikte Pınar'ı aradıklarını söyledi.

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Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde salı günü akşam saat 19.00 sıralarında ağaçlık alanda bulunan Pınar Damar'ın cansız bedeni Küçükçekmece Gasilhanesi'nden teslim alındı.

"KIZIM BAYRAMDA YANIMDAYDI, HİÇBİR SORUNU YOKTU"

Acılı baba, kadın cinayetlerinin son bulması için çağrıda bulundu.

Baba Mustafa Damar, "Bu canileri ortadan kaldırın. Bu katiller arka kapıdan girip ön kapıdan çıkıyorlar. Bu canilerin idam edilmesi için kanun çıkartılsın. İdamı bütün halk istiyor. Ben iki gündür buradayım, çok fazla kadın cenazesi geldi buraya" dedi.

Pınar Damarın sır ölümü: Gözaltına alınan kişi de aramalara katılmış

Bayramı kızıyla birlikte Antalya'da geçirdiğini belirten Damar, "Hiçbir sorunu yoktu. Şüphelendiğimiz kimse yok. Kardeşimin damadı için konuşulanlar, iddia araştırıyorlar. Bu olayın peşini bırakmayacağız. Basın ve devletle birlikte, bu işin peşini bırakmayacağız. Eğer devlet onun cezasını vermezse, idam ettirmiyorsa, biz kendimiz cezasını veririz. Halka da sesleniyorum, bu canileri ortadan kaldırın" diye konuştu.
Pınar Damarın sır ölümü: Gözaltına alınan kişi de aramalara katılmış

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"PAZARTESİ GÜNÜ 21.45'TE KENDİSİNE MESAJ ATTIM, GÖRDÜ CEVAP VERMEDİ"

Eniştesi Serdar Taşdemir ise Pınar'la en son geçtiğimiz pazar günü ailece görüştüklerini belirterek, "Antalya'dan tatilden geldi. Beni aradı ve yanına gittik, bana ve yeğenlerine hediye almıştı. Pazartesi günü 21.45'te Whatsapp'tan komik bir video gönderdim.

Pınar Damarın sır ölümü: Gözaltına alınan kişi de aramalara katılmış

Görmüş ama, cevap vermemiş. Muhtemelen daha sonra telefonu kapandı. Ertesi gün eşim aradı, Pınar'ın kaybolduğunu söyledi. Çok sıcak kanlı biriydi, her gün beni arardı. Hukuki olarak biz davanın peşine düşeceğiz. Polis teşkilatına güveniyoruz. İnşallah adalet yerini bulur" diye konuştu.
Pınar Damarın sır ölümü: Gözaltına alınan kişi de aramalara katılmış

"GÖZALTINA ALINAN M.A.'YLA BİRLİKTE PINAR'I ARADIK"

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Enişte Taşdemir, gözaltına alınan kuzeninin eşi M.A. ile ilgili şunları söyledi; "Akşam benimle birlikte Pınar'ı aradı. Pınar'ın 3 ay önce bir köpeği ölmüştü. Bazen köpeğinin mezarına giderdi. Ablası mezara bakmamız gerektiğini söyleyince, acaba orada mı diye bakmaya gittik. Mezarın yerini M.A. biliyordu. Numarasını eşimden aldım.

Pınar Damarın sır ölümü: Gözaltına alınan kişi de aramalara katılmış

Nerde olduğunu sordum, kafede Pınar'ı aradığını söyledi. Sonra köpeğinin mezarına gittik, yerini M.A. biliyordu. Hiç aklımdan öyle bir şey gelmezdi. En son aklıma gelecek kişi oydu. Ben M.A.'yı daha önce bir kez gördüm" dedi. Pınar Damar'ın teyzesinin eşi Nevzat Taşin ise, "Bir çocuk büyütmek kolay değil. Bir cani gelip kıyıyor ve cezasız kalıyor. Müebbet cezası alsa bile, bir şekilde dışarı çıkıyor. Artık caydırıcı kanunlar çıksın" dedi.

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#Pınar Damar#Bağcılar#İstanbul

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