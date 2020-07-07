Piknik alanlarında mangal yapmak yasak mı? Mangal serbest oldu mu? İşte merak edilen soruların cevapları

İçişleri Bakanlığı tarafından emniyet güçleri aracılığıyla denetim altında tutulan piknik alanları, 1 Haziran 2020 tarihinde yeniden bazı koşullar dahilinde hizmete açılmıştı. Bu sürecin ardından piknik alanlarına gitmek isteyen pek çok kişi, mangal yapmak yasak mı sorusuna da yanıt aramaya başladı. Peki, mangal yapmak serbest mi? İşte, o konu hakkında bakanlığın yayımladığı genelge detayları

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.

Genelgede, yapılan değerlendirme sonucunda, 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlar şöyle sıralandı:

Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.

Mangal yakma kısıtlamasının ne zaman sona ereceği ise henüz bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.