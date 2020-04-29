Pik nedir? Pik yapmak ne demek?
Pik, Türk Dil Kurumu bilgileri çerçevesinde araştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Türkçe'ye İngilizce'den giriş yapmış olan pik yapmak sözcüğü, bir konuda zirveye ulaşma anlamına gelmektedir. Peki, pik yapmak nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, pik yapmak kelimesinin tam anlamı hakkında Türk Dil Kurumu bilgileri
Pik yapmak, son günlerin araştırılan kelimeleri arasında yer alıyor. Pik, zirve, doruğa ulaşmak, doruk, en üst sınır, rekor düzeyi, en yoğun, tavan yapmak gibi anlamlar taşıyor. Corona virüsü vakalarında hastalığın en üst sınırı yani zirve noktasını görmesi pik noktası olarak adlandırılıyor.
Türk Dil Kurumu’na göre pik ne demek?
TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor:
Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.
Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır.
Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir.
Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.
Pik seviyesi ise "zirve noktası" anlamında kullanılır.
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