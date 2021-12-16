Pfizer’ın ilacı Omikron’a karşı da etkili

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İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir, iki farklı molekülün tek bir ilaç içinde buluşturulduğunu ve Paxilovid içinde kullanılan moleküllerden birinin HIV’e karşı da kullanıldığını belirtti: “İlaç, virüsün hücreye girdiğinde kendini kopyalayıp çoğaltmasını sağlayan basamaklardan birini bloke ediyor ve böylece virüs çoğalmıyor. Hatta çalışmalardan birinde plasebo grubu ile karşılaştırıldığında ilacı alanlarda virüs yükünün 10 kat azaldığı görüldü.”