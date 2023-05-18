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Petrol Ofisi'nden '+1,5 TL' açıklaması

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#Petrol Ofisi#Merkez Bankası#Merkez Bankası Kuru
Petrol Ofisinden +1,5 TL açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 20:49

Petrol Ofisi'nin 'ödeme ve satışlarını Merkez Bankası kuru +1,5 TL ile yapıyor' şeklinde sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında çıkan haberler üzerine bir açıklama yaparak, tüketiciye yansıyan fiyatların yine TCMB'nin açıkladığı şekilde yapılmaya devam ettiğini belirtti.

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Petrol Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Petrol Ofisi Grubu olarak koşulsuz şeffaf yönetişim anlayışımızdan hareketle, sosyal medyada ve bazı haber mecralarının internet sayfalarında "Petrol Ofisi ödeme ve satışlarını Merkez Bankası Kuru +1,50 TL ile yapıyor şeklinde yer alan mesajlara istinaden açıklama yapma gerekliliği duyduk. Paylaşılan metin Petrol Ofisi Grubu'nun resmi görüşünü yansıtmamaktadır. Tüketiciye yansıyan fiyatlarımızda TCMB'nin açıkladığı referans kur geçmişte olduğu gibi geçerliliğini korumaktadır" denildi. 

 

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#Petrol Ofisi#Merkez Bankası#Merkez Bankası Kuru

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