Pesketaryen nedir? Pesketaryenlik ne demek?

Pescetarian sözcüğünün İtalyanca pesce ("balık") ve İngilizce "vegetarian" ("vejetaryen") sözcüklerinin birleşiminden türediği düşünülmektedir.

Pesketaryenlik, balık veya diğer su ürünlerinin bulunduğu fakat başka hayvanların etlerine yer vermeyen beslenme düzenidir. Pesketaryen, genel hatlarıyla kırmızı ve beyaz et tüketmemek, sebze ağırlıklı beslenmenin yanında balık, peynir ve yumurta da tüketmek olarak tanımlanabilir. Pesketaryen beslenmede lakto-ovo vejetaryenlerin tükettiği besinlerin çoğu bulunur ancak vejetaryenler et tüketmez. Merriam-Webster sözlüğü pescetarian sözcüğünün kökenini 1993 yılına kadar götürmektedir ve tanımını "beslenmesinde balık dışında başka ete yer vermeyen kişi" şeklinde yapmaktadır.



Pesketaryen diyette ne yenir?

İdeal bir pesketaryen menüde sebze ve meyveler, tüm yeşillikler yüzde 50, tahıl ve karbonhidrat grubu yüzde 25, deniz ürünleri yüzde 25 oranında yer almalıdır.



Pesketaryen beslenmede katı kurallar yoktur. Mesela; haftada şu kadar balık tüket, şu kadar sebze diye bir kesinlik bulunmaz.