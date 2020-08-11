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Kahraman DURAK - DHA
Haber Giriş: 11.08.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Peş peşe kapatılıyor! 11 oldu...

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Peş peşe kapatılıyor! 11 oldu...
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki 5 işletme, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle mühürlenip, 15 gün süreyle hizmete kapatıldı.

Çeşme'nin gözde turizm beldesi Alaçatı'daki aralarında restoran, bar ve beach clubların bulunduğu işletmelerde, dün denetim yapıldı. Denetimlerde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı belirlenen ünlü 5 işletmenin faaliyeti 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 261 ve 282'nci maddeleri uyarınca durdurulup, mühürlendi. İşletmelerin, toplum sağlığına tehlike arz ettikleri için 15 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

Peş peşe kapatılıyor 11 oldu...

Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde, geçen 3 Ağustos'ta 6 eğlence mekanı da aynı nedenle kapatılmıştı. Böylelikle kapatılan mekanların sayısı 11'e çıktı.

 

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