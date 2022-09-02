Peruklu dublörlü vurgun! 'Ocean's Fatih' çetesi çökertildi

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İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki iş kadını D.K.’nin dünyası, 23 Ağustos 2022 günü muhasebecisinden gelen bir telefonla başına yıkıldı. Hesaplarından gün içinde yüklü miktarda para çekilmişti. D.K. parayı kendisinin çekmediğini söylese de muhasebecisi bu konuda ısrarlıydı. Bankası 500 bin TL’yi iş kadınının bizzat şubeye gidip çektiğini söylüyordu.

SAHTE KİMLİK ÇIKARILDI

D.K. bunun üzerine hemen bankayı aradı ve durumu da polislere bildirdi. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri derhal araştırma başlattı. Polis ekipleri, para çekildiği sırada banka şubesinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. D.K.’ye çok benzeyen bir kadının elindeki kimlikle parayı çektiği görüldü. Çevredeki kamera görüntülerini de inceleyen ekipler, parayı Ayşe A. adlı bir kadının çektiğini saptadı. Gözaltına alınan Ayşe A. ifadesinde, “Borcum vardı, işi teklif ettiler, kabul ettim” dedi. Bu ifade üzerine polis dolandırıcılık çetesini belirlemek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Kimlikleri deşifre edilen ve 3 suç kaydı olan İrfan H. (39), 4 suç kaydı olan Erol Ş. (42), 8 suç kaydı olan Şenel T. (53) ve 16 suç kaydı olan Süleyman O. (41) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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KUAFÖRE GÖTÜRÜLDÜ

Yapılan araştırmalara göre, çete üyelerinden biri D.K.’nin hesabındaki parayı belirleyerek hedefe koydu. Daha sonra Ayşe A. dublör olarak tutuldu. Kuaföre götürüldü, makyaj yaptırıldı ve D.K.’nin saçlarına benzeyen peruk taktırıldı. Sahte kimlik düzenlendi. D.K.’nin banka ile irtibat kurduğu cep telefonu numarası görüşmelere kapattırıldı. İlk önce deneme amaçlı küçük bir miktar para çekildi. Bunda başarılı olan çete hesapta olan 500 bin lirayı da çekti. Para bir kafede buluşularak paylaşıldı. Emniyette sorguları tamamlanan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

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11 SUÇLUNUN İNCE PLANLARI

Çetenin soygunu, ünlü aksiyon filmi Ocean’s Eleven’ı hatırlattı. Filmde, ABD’nin Las Vegas Kenti’ndeki 3 kumarhanenin, Danny Ocean isimli eski bir suçlunun hazırladığı ince planlarla toplam 11 kişilik bir çete tarafından soyulması anlatılıyor.

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Dany Oceans ve çetesi, planlarını en ince ayrıntısına kadar yaptıktan sonra soygunları gerçekleştiriyor. Soygun planları ekibin hünerlerine göre hazırlanıyor ve her bir çete üyesinin ayrı bir rolü bulunuyor.

Ocean’s Eleven filminin ilki 60’lı yıllarda çekildi ve oyuncu kadrosunda Dean Martin, Frank Sinatra ve Sammy Davis Jr. gibi dönemin önemli oyuncularını barındırıyordu.

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Film 2001 yılında yeniden çevrildi ve kadrosunda bu kez George Clooney, Julia Roberts, Matt Damon, Andy Garcia ve Brad Pitt gibi dönemin en popüler oyuncularına yer verildi. Ocean’s Eleven filmi sinema salonlarında yayınlandığı yıl 450 milyon dolar gelir elde ederek beşinci en yüksek hasılat yapan film oldu.





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Banka şubesinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, iş kadını D.K.’ya çok benzeyen bir kadının parayı çektiğini gördü. Çevredeki kamera görüntülerini de takip eden ekipler, kısa sürede parayı çekenin Ayşe A. adlı bir kadın olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Ayşe A.’nın (30) toplam 26 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.