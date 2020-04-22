Perşembe ve cuma markete, bakkala Ramazan ayarı

İçişleri Bakanlığı, 22 Nisan saat 24.00 ile 26 Nisan saat 24.00 arasında istisnalar hariç 30 büyükşehir ile Zonguldak’ta uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge yayınladı. Cuma günü tutulacak ilk oruçla ramazanın başlayacak olması nedeniyle özel uygulamalara da gidildi. 21 Nisan Salı ve 22 Nisan Çarşamba günleri market ve bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Sokağa çıkma yasağının olduğu 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri ise marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Bu kapsamda vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelliler hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek.

TATLICILARA DA İZİN

Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. 25 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri ise marketler ve bakkallar kapalı olacak. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri açık olacak. 23 Nisan ve 24 Nisan günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25 Nisan ve 26 Nisan günleri, tatlı satış amaçlı işyerleri, sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek. Ramazan ayı nedeniyle, sokağa çıkma yasağı olan günlerde sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri de açık olacak.

GAZETENİZİ ALABİLİRSİNİZ

Yasak günlerinde ayrıca sağlık alanında çalışanlar ile zorunlu kamu hizmeti veren yerler ile su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri de yasak kapsamı dışında. m Yasak günlerinde ayrıca sağlık alanında çalışanlar ile zorunlu kamu hizmeti veren yerler ile su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri de yasak kapsamı dışında. m Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23- 24 Nisan günleri gazete dağıtımı- satışı, marketler ve bakkallarda yapılabilecek.m 25-26 Nisan günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak.