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Haber Giriş: 11.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Son dakika: Perinçek’in oğlundan ‘ballı atama’ iddiasına yanıt

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Son dakika: Perinçek’in oğlundan ‘ballı atama’ iddiasına yanıt
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek’in Dışişleri Bakanlığı bünyesine ‘meslek memuru’ olmaya hak kazanması sosyal medyada yapılan ‘ballı atama’ paylaşımlarıyla eleştirildi.

Ankara’da askerlik görevini sürdüren Sadık Can Perinçek, Hürriyet’in sorularını şöyle yanıtladı:

‘ATAMA DEĞİL, HAK KAZANMA’

“Şu an askerliğimi Ankara’da yapıyorum. Aralık ayında askerliğimi bitirip görevime başlayacağım. Yazıldığı gibi ‘atama’ değil, aday memurluğu görevine hak kazandım. Bakanlıkta hem yazılı sınava girdim hem de mülakattan geçtim. Mülakatta bürokratlarımız, dışişleri bakan yardımcılarımız yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. ‘Tarih bölümü mezunu nasıl Dışişleri’nde çalışacak’ eleştirleri yapılmış. Bu bölümden derece ile mezun oldum. Tarih bölümü mezunları da Dışişleri Bakanlığı’nda çalışabiliyor.”

Doğu Perinçek de Hürriyet’in sorularını yanıtlarken, “Hayatı savaşla geçmiş bir aileyiz, neyi torpille kazanmış bu aile? Fransa’da okudu. İngilizce, Fransızca ve Osmanlıca biliyor. Oxford’un tarih sözlüğünü çevirdi. Perinçek ailesi bugünlere tırnağı ile gelmiştir” dedi.

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