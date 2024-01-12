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Pendik'te trafikte kadına şiddet! Eşini yerde sürükledi

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#İstanbul#Pendik#Kadına Şiddet
Pendikte trafikte kadına şiddet Eşini yerde sürükledi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 17:02

İstanbul Pendik'te aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu iddia edilen çift arasında kavga çıktı. Erkek şahısi eşinin kucağında bulunan ikizlerden birini tutarak araca çekti. Çocuğunu almak isteyen kadın, aracın hareket etmesiyle yerde sürüklendi.

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Olay öğle saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu belirtilen çift, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle erkek şahıs eşinin kucağında bulunan ikiz çocuklardan birini çekerek araca almaya çalıştı.

Pendikte trafikte kadına şiddet Eşini yerde sürükledi

EŞİNİ SÜRÜKLEDİ

Çocuğunun kıyafetlerini tutarak geri almaya çalışan kadın, eşinin aracı hareket ettirmesiyle yerde sürüklendi. Şahsın kaçırmaya çalıştığı çocuk, çevredeki vatandaşların araya girmesi ile eşine verildi.

Yaşanan o anlar vatandaşı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendikte trafikte kadına şiddet Eşini yerde sürükledi

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#İstanbul#Pendik#Kadına Şiddet

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