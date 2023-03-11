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Pendik'te lodos oyun parkındaki şişme kaykayı devirdi: 3 çocuk yaralı

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#Pendik#Lodos#Oyun Parkı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 15:49

Pendik'te Ardahan Tanıtım Günleri'nin yapıldığı alanda şişme oyun parkındaki kaykay ile bazı stantlar şiddetli lodos nedeniyle devrildi. Kaykay üzerindeki 3 çocuk yaralandı.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Kurtköy Mahallesi'nde Ardahan Tanıtım Günleri için kurulan alanda meydana geldi. Çocuklar için alan içerisine kurulan şişme oyun parkındaki kaykayın halatları lodos nedeniyle yerlerinden koptu. Şişme kaykay rüzgarın da etkisiyle ters dönerek devrildi. 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralı çocukları bulunduğu yerden alarak ambulansa teslim etti. Hastaneye kaldırılan 3 çocuğun durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Alanda kurulan bazı tanıtım stantları da lodos nedeniyle devrildiği görüldü. 

Tanıtım günleri için alanda standı bulunan Talha Keskin, "Yağmur ve lodos başlayınca, arka tarafta çocuklar için kurulan bölüm vardı. Oyun alanı havalandı. Kaykayın üzerindeki çocuklarda düştü. 3 çocuk yaralandı. Ambulans geldi. Çocukları hastaneye götürdü" dedi.

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#Pendik#Lodos#Oyun Parkı

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