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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 29.04.2020 - 11:48,Son Güncelleme:

Pencere ile sineklik arasına sıkışan güvercin için seferber oldular

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Pencere ile sineklik arasına sıkışan güvercin için seferber oldular
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DÜZCE’de, apartmanın 4’üncü katındaki dairenin penceresi ile sineklik arasına sıkışan güvercin, itfaiye ve polis ekiplerince uzun uğraş sonucu kurtarıldı.

Aydınpınar Mahallesi’nde, 4 katlı binanın en üst katındaki boş dairenin penceresi ile sineklik arasına güvercin sıkıştı. Kurtulmak için çırpınan güvercini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin kurtarma aracı binanın önüne kadar girmeyince daire sahibine ulaşıldı. Polis ve itfaiye ekipleri, daire sahibinin açtığı kapıdan girerek, güvercini kurtarıp, yakında bulunan veterinere götürdü. Veteriner kontrolünün ardından güvercin, doğaya salındı.

Güvercini kurtarma çalışmalarını izleyen Fatma Kurt (83), “Kuş sıkışmış, benim kız da itfaiyeye haber verdi” dedi.

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