‘Pençe’nin kahramanlarına hazin veda

ŞEHİTLERDEN Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan, dün memleketi Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Anne Güldeste, baba Yıldırım ile kardeşler Oral ve Baran Kaplan’ın şehidin tabutunun başından bir an önce ayrılmadığı törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları katıldı. Nişan hazırlığı yapan şehit oğlunun tabutuna sarılan annenin, “Gelinsiz damat oldun yavrum. Bugün senin düğünün yavrum” feryadı, yürekleri dağladı. Şehit Kaplan’ın cenazesi, Elmadağ Aşağıkamışlı Köyü Mezarlığı’na defnedildi.



Şehit Cengizhan Kaplan’ın cenazesine Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile çok sayıda bakan katıldı.

EVLERE ATEŞ DÜŞTÜ

SAĞLIK Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer’in acı haberi Kayseri’de yaşayan ailesine verildi. Şehidin ağabeyleri Hacı Hasan, Ferdi ve Musa Tuncer’in evlerine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan Yılmaz Tuncer’in annesi Dürdane ile babası Fatih Tuncer’in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Çankırılı Piyade Teğmen İsmail Can Softa’nın İstanbul’da yaşayan ailesine de acı haber yetkililer tarafından ulaştırıldı. 2 şehidin cenazeleri bugün düzenlenecek törenlerle toprağa verilecek.

BİR ACI DA KASTAMONU’DA

PENÇE-Şimşek operasyonu bölgesinde, önceki gün teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Öztürk (23), Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde toprağa verildi. Şehidin cenazesine acılı ailenin yanı sıra Vali Avni Çakır, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Milletvekili Metin Çelik ve CHP Milletvekili Hasan Baltacı katıldı. (Gürkan YILMAZ/ DHA)

KILIÇDAROĞLU’NDAN BAŞSAĞLIĞI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehitler için Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde teröristlerin alçakça tuzakladığı patlayıcının patlaması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” dedi. (AA)

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