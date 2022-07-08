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Pençe-Kilit’ten üç acı haber

#Pençe-Kilit#Şehit#TSK
Pençe-Kilit’ten üç acı haber

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu.

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Teröristlerin açtığı taciz ateşi Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Koca (26), Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı (27) ve Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım (36) şehit oldu, 4 asker de yaralandı.

Tabuta sarılıp gözyaşı döktüler Piyade Uzman Çavuş Muhammed Mustafa Kocanın cenazesi dün, Konya’nın Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi’ndeki baba evine getirilerek helallik alındı. Annesi Yasemin, babası Bayram Koca ve 2 kardeşi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehit Koca’nın cenazesi, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Pençe-Kilit’ten üç acı haber

BİNLERCE KİŞİ UĞURLADI

Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı’nın Kocaeli’nin Başiskele ilçesindeki baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin cenazesi kılınan ikindi namazının ardından binlerce kişi tarafından dualar eşliğinde Kullar Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehitler için taziye mesajı yayımladı.

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Pençe-Kilit’ten üç acı haber

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#Pençe-Kilit#Şehit#TSK

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