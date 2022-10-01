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Pençe-Kilit'ten acı haber

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Pençe Kilit#Şehit
Pençe-Kilitten acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 23:21

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Astsubay Yusuf Ataş'ın kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

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Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yusuf Ataş’ın Bingöl’de yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehidin babası Nejat Ataş’ın Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nde polis memuru olduğu öğrenildi. Ailenin yaşadığı sokak ve ev Türk bayrakları ile donatıldı.

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman yaptığı açıklamada, “Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit olan Elazığlı hemşerimiz Pyd. Ast. Yusuf Ataş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum” dedi.

Ayrıca Ataş’ın vasiyetini içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş’ın çektiği görüntüde, “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün” ifadeleri yer aldı.

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#MSB#Pençe Kilit#Şehit

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