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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi şehidi Samet Aslan'ın cenazesi, memleketi Amasya'ya uğurlandı

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#Şehit#Pençe-Kilit#Asker
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi şehidi Samet Aslanın cenazesi, memleketi Amasyaya uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 15:32

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan (30), Van'da düzenlenen törenin ardından memleketi Amasya'ya uğurlandı.

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Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen taciz ve sızma girişimi sırasında Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi şehidi Samet Aslanın cenazesi, memleketi Amasyaya uğurlandı

Yaralı Mehmetçiğin tedavisi sürerken, şehit Aslan için Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'na Bağlı Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgenral Yüksel Kolcu, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Cumhuriyet Başsavcı vekili Hikmet Salman, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, polis ve askeri yetkililer katıldı. Şehit Aslan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören alanına getirildikten sonra özgeçmişi okunup, dua edildi. Törenin ardından şehidin cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine uğurlandı.

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi şehidi Samet Aslanın cenazesi, memleketi Amasyaya uğurlandı

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#Şehit#Pençe-Kilit#Asker

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