Pedofili nedir? Pedofili davranışlarını uzman psikolog anlattı

Pedofili; yetişkin bir kimsenin çocukları cinsel açıdan çekici bulması, cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olması ve çocuklara yönelik cinsel istismar dürtüsü barındırmasıyla karakterize edilen psikoseksüel bir rahatsızlıktır.



Pedofilinin sebebi hem biyolojik hem de çevresel faktörlerle ilişkilidir. Beyindeki işlevsizliklerin pedofilinin gelişimi için önemli bir faktör olabileceğine dair vaka çalışmaları bulunmaktadır.



PEDOFİLİ NEDEN OLUR?



Aşırı dürtüsellik, kendini kontrol etmede zorlanma ve mantıksal çarpıtmaların beynin bazı bölgelerdeki işlev sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Çevresel faktörler incelendiğinde de cinsel yönelimleri belirleyen hastalıkların çocukluk dönemi deneyimleriyle bağlantılı olduğu görülmüştür. Cinsel istismar yönelimi olan kişilerin önemli bölümünün çocuklukta yaşadığı travmatik deneyimler göze çarpmaktadır. Çocuklara cinsel saldırıda bulunan birçok pedofili kendi çocukluğunda yaşamış olduğu olumsuz deneyimi tekrar yaşayıp mağduriyetten egemenliğe geçiş yapmak ister. Beyindeki işlevsizlikler, travmatik yaşantılar, çarpıtılmış cinsel istekler giderek kişinin psikolojisini ele geçirir.



PEDOFİLİ DAVRANIŞLARI

Pedofilik bireyler genellikle çocuğun ve ailenin güvenini kazanıp çocuklara yakın olabilecekleri meslekleri ve konumları seçerler. Çocuklara gösterdikleri ilgiyi etraflarındaki yetişkinlere göstermezler. Davranışlarında genellikle zor kullanmadıkları; masum dokunma, uygunsuz dokunma ve açık resimler gösterme gibi farklı manipülasyon teknikleri uyguladıkları gösterilmiştir. Genellikle çocuklarla temas etmenin yollarını bulma, planlama ve stratejiler uygulama becerileri gelişmiştir. Cinsel istismara uğrayan çocukların yüzde otuzu bir aile bireyi tarafından istismar edilmiş olup bu çocukların yüzde altmışı tanıdıkları yetişkinler tarafından istismara maruz bırakılmışlardır.

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