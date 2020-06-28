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Haber Giriş: 28.06.2020 - 21:27,Son Güncelleme:

Pazartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

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Pazartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri
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Haziran ayının son günlerine giren vatandaşlar, 29 Haziran Pazartesi günü hava durumunun nasıl seyredeceğini araştırıyor. Hafta sonu uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının ardından yeni haftada sıcaklıkların nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, araştırmalarına hız verdi. Peki, pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması beklenen bölgede az bulutlu ve açık hava öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri...


Pazartesi hava nasıl olacak Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

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