Pazartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması beklenen bölgede az bulutlu ve açık hava öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İşte, il il hava durumu tahminleri...



